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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil, 4 araca çarptı : 7 yaralı - KOCAELİ İzle

Otomobil, 4 araca çarptı : 7 yaralı - KOCAELİ İzle

- D - 605 Karayolu'nda çarpışan araçlarda oluşan hasar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kazaya karışan sürücü Mustafa Sert'in konuşması - Ekiplerin kazaya karışan araçlarda inceleme yapması Kocaeli 'de trafik kazası: 7 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 605 Karayolu'nda kimliği henüz belirlenemeyen 67 NC 789 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 4 araçla çarpıştı.Kazada, 41 KM 185 plakalı otomobilin sürücüsü Enis Aydın, eşi Nuray, bebeği İdil Tuna ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Bebek Hastane Trafik Kazası 

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