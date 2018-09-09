Otomobil, 4 araca çarptı : 7 yaralı - KOCAELİ İzle

- D - 605 Karayolu'nda çarpışan araçlarda oluşan hasar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kazaya karışan sürücü Mustafa Sert'in konuşması - Ekiplerin kazaya karışan araçlarda inceleme yapması Kocaeli 'de trafik kazası: 7 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 605 Karayolu'nda kimliği henüz belirlenemeyen 67 NC 789 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 4 araçla çarpıştı.Kazada, 41 KM 185 plakalı otomobilin sürücüsü Enis Aydın, eşi Nuray, bebeği İdil Tuna ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.