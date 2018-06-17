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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı: 3 yaralı - KARS

Otomobil 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı: 3 yaralı - KARS

- Kaza yapan araç - detay Kars 'ta otomobil 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı: 3 yaralıKARS (AA) - Kars 'ta otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.Osman Beysumengü idaresindeki 34 RF 342 plakalı otomobil, Kars - Ardahan karayolunun 15. kilometresinde yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı.Kayalıklara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Eray Topçu ve Uğur Kurtalmış yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Jandarma Sağlık Ekipleri 

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