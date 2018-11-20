Otomobil 100 metre takla attı, burnu bile kanamadı

-Tedbir amaçlı ambulansta tedavi görürken

-Kaza yapan araç



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale'de seyir halindeki bir minibüs, otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilin 100 metre takla attığı kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı. Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 BA 982 minibüs, Halim Zengin idaresindeki 71 FL 453 plakalı otomobile kavşak içerisinde çarptı. Çarpma sonucu takla atan otomobil, 100 metre sürüklenerek tarlaya yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri sürücü Harun Zengin'i tedbir amaçlı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri ise LPG'li araçta tedbirler aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (HA-SLH-NT-Y)

