Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil 100 metre takla attı, burnu bile kanamadı

Otomobil 100 metre takla attı, burnu bile kanamadı

Aracın içinden kurtulan sürücü

Acil Servis Tahkikat 112 Acil Servis 

-Tedbir amaçlı ambulansta tedavi görürken
-Kaza yapan araç

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de seyir halindeki bir minibüs, otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilin 100 metre takla attığı kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı. Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 BA 982 minibüs, Halim Zengin idaresindeki 71 FL 453 plakalı otomobile kavşak içerisinde çarptı. Çarpma sonucu takla atan otomobil, 100 metre sürüklenerek tarlaya yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri sürücü Harun Zengin'i tedbir amaçlı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri ise LPG'li araçta tedbirler aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (HA-SLH-NT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Jandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 YaralıJandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı