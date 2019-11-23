Otomobil 10 metre derinliğindeki bina bahçesine uçtu İzle

-Yaklaşık 10 metre derinlikteki bahçeye düşen otomobilden detaylar

-Vinç ile bahçeden çıkarılan otomobil

- meraklı vatandaşlar

-yolun trafiğe kapatılması ve açılması olay yerindeki polislerden detaylar

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA )- Aynı aileden 3’ü çocuk 5 yaralı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinliğindeki bir binanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü baba ile araçtaki anne ve 3 çocuğu yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Müslüm T. İdaresindeki 35 DC 5547 plakalı otomobil, sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerleri yerinden sökerek, 10 metre derinlikteki bir binanın bahçesine düştü. Kazada otomobildeki sürücü Müslüm ile eşi Fatma, çocukları Ayşe, Mustafa ve Ahmet yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı anne-baba ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada, yol kenarındaki demir bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinlikteki bina bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan vinç ile vatandaşların meraklı bakışları arasında bulunduğu yerden çıkarılarak yediemin otoparkına taşındı. Bir süre polis tarafından trafiğe kapatılan yol, aracın bahçeden çıkarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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