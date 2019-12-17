Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Otomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü - ADANA Haberi

Otomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü - ADANA Haberi

- Olay yerindeki polis itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü - Çiftlikten ve otomatik kapıdan görüntüler - Ağlayan anne ve babanın görüntüsüOtomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü - Çocuklarını yitiren Suriyeli çiftin, 4 gün önce olayın yaşandığı çiftliğe sığındığı belirtildiADANA (AA) - Adana 'da Suriyeli bir ailenin çocuğu, sığındıkları çiftliğin otomatik kapısına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan işçiler, 5 yaşındaki Suriyeli Omar Mahmud'un otomatik sürgülü kapının arasında sıkıştığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine çiftliğe polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuklarının ölüm haberini alan baba Halid Mahmud ve anne İmen Kerru olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.Baba Mahmud'un kızını okula götürmek için çiftlikten ayrıldığı, annenin bulaşık yıkadığı sırada 5 yaşındaki Omar'ın açık olan sürgülü kapıdan dışarı çıkmak isterken kapının otomatik kapanmasıyla sıkıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.Çiftlikte çalışanlar, daha önce bölgedeki barakada kalan Suriyeli ailenin, dört gündür süren şiddetli yağış dolayısıyla çiftliğe geldiğini ve geçici olarak burada konakladığını belirtti.
Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenaze Şiddetli Yağış Gözyaşı Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı