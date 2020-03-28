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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otogarlarda koronavirüs tedbirleri - ISPARTA

Otogarlarda koronavirüs tedbirleri - ISPARTA

- Otogarda peronda bekleyen otobüs - Otogardaki polis aracı - Otobüse binen yolcular - Otobüs bekleyen yolcunun konuşmasıISPARTA (AA) - Isparta 'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi uygulanmaya başladı.
Isparta otogarında polis ve zabıta ekipleri, otobüs firmalarının yazıhanelerinde görevlilere bilgilendirmede bulundu.Ekipler, başka illerden gelerek transit geçiş yapacak otobüslere terminalden yolcu almasına izin vermedi.Zorunlu seyahat etmesi gereken vatandaşlar, valilik ya da kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan izin kuruluna başvurarak, seyahat belgesi düzenlemesi halinde yolculuk yapabilecek.Yolculardan Eyüp Talyan, AA muhabirine, İstanbul'a gitmek istediğini ancak tedbirler dolayısıyla gidemediğini söyledi.

Otobüslerin 17.00 itibarıyla hareket etmediğini belirten Talyan, "Bir şekilde Bursa'ya kadar gitmeyi planlıyorum. İnşallah gidebilirim." dedi.

Polis Aracı Koronavirüs Yolcu Taşımacılığı Muhabir Kaymakamlık 

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