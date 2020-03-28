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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otogarlarda koronavirüs sakinliği - MALATYA

Otogarlarda koronavirüs sakinliği - MALATYA

- Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminalinden görüntüler - Terminalde yaklaşık 25 yıldır çalıştığını belirten Deniz Gömlek'in konuşmasıGaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'daki otogarlarda koronavirüs sakinliğiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya , Kilis ve Kahramanmaraş'taki otogarlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günler yaşanıyor.İçişleri Bakanlığının Kovid - 19'la mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirlerarası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin iznine tabi tutuldu.Kararın ardından Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa şehirlerarası otobüs terminallerinden otobüs çıkışları durduruldu.Otogardaki yoğunluk azalırken, terminale gelen trafik ekipleri de firma yetkililerini uyararak önlem aldı.Yolculuk için otogara gelen ve uygulamadan haberinin olmadığını dile getiren az sayıdaki vatandaş ise ekipler tarafından valilik izni almaları için gönderildi. - Malatya ve Kahramanmaraş'ta seferler iptal Malatya 'da Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise bir çok firma iptal edilen seferlerden dolayı yazıhanesini kapattı.Bazı firmalar ise iptal edilen biletlerin ücretlerini vatandaşlara ödemek için yazıhanesini açık tuttu.Terminalde yaklaşık 25 yıldır çalıştığını belirten Deniz Gömlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Valilikten izin alan yolcum vardı, onu gönderdim. Yazıhaneyi kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de seferlerin tamamı durduruldu. Terminale sadece şehir dışından gelip yolcu alan az sayıda firmanın otobüsleri uğruyor.

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