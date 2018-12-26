Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otogarı su bastı, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı İzle

Otogarı su bastı, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı İzle

caddenin sular altında kalması

Sağanak Yağış Bild 

-Metal Sanayi Sitesinin sular altında kalması
-Adana Merkez Otogarının sular altında kalması

( ADANA )- Adana'da sağanak yağışlar kent genelinde su baskınlarına neden oldu ADANA

- Adana'da sağanak yağış kent genelinde su baskınlarına sebep oldu. Otogar sular altında kalırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde sağanağa döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı evleri ve Metal Sanayi Sitesi, Adana Merkez Otogarı da su bastı. Karayolunda, sokaklarda ve köprü altlarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın gün boyu etkili olacağı bildirildi.
(ELF-
İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı