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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Otogardaki yolcunun valizinden 10 kilo 450 gram eroin çıktı

Otogardaki yolcunun valizinden 10 kilo 450 gram eroin çıktı

Valizde arama yapılması

Gard Polis Otobüs Terminali Eroin Polis Ekipleri 

-Valizin içindeki eroin
-Eroinin sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince şehirler arası otobüs terminalindeki bir yolcunun valizinde yapılan aramada 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şehirler arası otobüs terminalinde seyahat edecek yolculara yönelik denetim ve kontroller yapıldığı belirtildi. Çalışmalar esnasında yolcu konumunda bulunan A.K. isimli şahsın üst ve eşya aramasında, valiz içerisinde 20 paket halinde toplam 10 kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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