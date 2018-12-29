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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otogardaki asayiş uygulamasında çok sayıda suç aleti geçirildi Haberi

Otogardaki asayiş uygulamasında çok sayıda suç aleti geçirildi Haberi

Otogardan drone görüntüsü

Gard Polis Bild 

-İş yerlerinin aranması
-Silah bulunması
-Drone görüntüleri

( OSMANİYE )- Uygulamada, silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirilirken, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı OSMANİYE

- Osmaniye polisinin otogarda yaptığı asayiş uygulamasında silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirilirken 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Osmaniye otogarında iş yerleri ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, işyerleri ve araçlar tek tek arandı. Yapılan aramalar sonucunda, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 45 av tüfeği fişeği, 13 bıçak, 9 muşta, 145 gram toz esrar ve 114 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
(ELF-
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