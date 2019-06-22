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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otogarda yakalandı, el çantasından binlerce hap çıktı

Otogarda yakalandı, el çantasından binlerce hap çıktı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Gard Kokain Adli Tıp Uyuşturucu Akalan 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Hapların fotoğrafı
-TAKİP: AA, DHA
-ADANA DATADAN GEÇİLDİ

( ADANA )- Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı ADANA

- Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da taksicilik yapan K.A’nın (49), otobüsle Adana’ya uyuşturucu götüreceğini bilgisine ulaştı. Ekipler, otogarda A.D. (54) ile buluşan K.A’yı gözaltına alarak üstünde arama yaptı. K.A’nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (FKE-
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