Otogarda seçim yoğunluğu

-Otobüslerden görüntü

-Yolculardan görüntüler



( KIRKLARELİ )- Seçim günü otogarlar doldu taştı- Seçimler için ek seferler koyuldu KIRKLARELİ



- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seçmen kayıtlarının bulunduğu il ve ilçelere gitmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu. Otobüs firmaları seçmeler için ek seferler koydu. Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri sürerken vatandaşlar da oy kullanmak için seçmen kütüklerinin olduğu seçim bölgelerine ulaşmaya çalışıyor. Oy kullanmak için Lüleburgaz dışında farklı il ve ilçelerde kütüğü bulunan seçmenler seçmen kütüklerinin olduğu yerlere ulaşmak için Lüleburgaz otogarına akın etti. Otobüs şoförleri ise, bu seçimde yolcuların daha fazla olduğunu ek seferler çıkarttığını söyledi.





