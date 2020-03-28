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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otogarda otobüs seferleri durduruldu - DENİZLİ

Otogarda otobüs seferleri durduruldu - DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Otobüs Terminal - Kapatılan gişeler - Kapalıyız yazıları - Polis ekiplerinin otobüs ve minibüsleri kontrol etmesi - Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş'ın açıklamasıDENİZLİ( AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Denizli 'de otobüs terminalinde otobüs seferleri durduruldu.

Koronavirüs Otobüs Terminali Otobüs Seferleri Trol 

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