Otogarda otobüs seferleri durduruldu - DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Otobüs Terminal - Kapatılan gişeler - Kapalıyız yazıları - Polis ekiplerinin otobüs ve minibüsleri kontrol etmesi - Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş'ın açıklamasıDENİZLİ( AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Denizli 'de otobüs terminalinde otobüs seferleri durduruldu.
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