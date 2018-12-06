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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otogarda 'kış lastiği' denetimi - İSTANBUL İzle

Otogarda 'kış lastiği' denetimi - İSTANBUL İzle

Otogarda "kış lastiği" denetimi - İSTANBUL - Otobüs denetiminden detaylarOtogarda "kış lastiği" denetimi - İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği uygulaması kapsamında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, şehirler arası yolcu otobüslerini denetlediİSTANBUL (AA) - İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle yaptığı denetimler sürüyor.Ekipler, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, şehirler arası otobüsler için denetimlerini yoğunlaştırdı. Otogar çıkışında denetim yapan ekipler, şehirler arası otobüsleri durdurarak belge ve lastik kontrolü yaptı.Otobüs sürücüleri ve yolcular, uygulamanın can güvenliği açısından önemli olduğunu ve bu nedenle söz konusu uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.
Zorunlu kış lastiği uygulamasının, 1 Nisan 2019'a kadar yapılacağı belirtildi.

Gard Can Güvenliği Ticari Araç Kış Lastiği Trol 

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