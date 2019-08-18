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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Otogarda dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi

Otogarda dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi

- Drone

Gard Bayram Tatili 

--Otobüs trafiği
--Otogar yoğunluğu
--Vatandaş röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu İSTANBUL

- İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bayram tatilini haftasonuyla birleştiren tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilini haftasonuyla birleştiren tatilcilerin dönüşüyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tatilin son gününde otogar girişinde ve peronlara çıkan yolda otobüs kuyrukları oluştu. Memleketlerinden dönen İstanbullular getirdikleri etler ve kışlık yiyeceklerini taşımakta zorlandı. Ellerindeki yüklerle taksi bulamamaktan yakınan vatandaşlar uzun süre otogarda beklemek zorunda kaldı. “Dönüşte yoğunluk var şu an” Bayram için gittiği memleketinden bugün dönüş yapan Mehmet Altay, İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluğun olduğunu belirterek, “Diyarbakır’dan geliyoruz. Domates, biber her türlü eşyamızı getirdik. Bayramımızı orada geçirdik. İstanbul’a dönüş yaptık. Memleket güzel. Her şey doğal ne istersek oradan getirdik. Bayram çok güzel geçti. Dönüşte yoğunluk var şu an. İnsanlar geri geliyor. Dönüş yolunda çok araba var” dedi.
Memleketlerinden domates, biber her türlü ihtiyaçlarını getirdiklerini söyleyen Nihat Özmen ise, “Bugün yoğunluk var. İnsanlar istediği kadar erzak getiriyor. Domates, biber, soğan, patlıcan ne ararsan geliyor. Şu anda gelişte yoğunluk var. Gidiş sakin ama geliş yolunda yoğunluk var. Ay başına kadar yoğunluk devam eder” diye konuştu.
Öte yandan otogarda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. (SÜ-YM-
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