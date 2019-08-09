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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Otogarda bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Otogarda bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Otogar

Gard Bild 

-Otobüsler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otogarda yaşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi.
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