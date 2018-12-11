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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü - KAHRAMANMARAŞ

Otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü - KAHRAMANMARAŞ

- Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde şoförün korna çalarak yolda ilerlemesi - Rahatsızlanan yolcunu otobüsten indirilmesiOtobüsünde rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta halk otobüsünde rahatsızlanan yolcu, aracın şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı.Alınan bilgiye göre, dün akşam 43 numaralı özel halk otobüsünde yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen bir kişi rahatsızlandı.Otobüs şoförü Abdullah Deveci, bir anda yere yığılan genci otobüsün güzergahını değiştirerek kentteki özel bir hastaneye götürdü.Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acil Servis Güzergah Hastane Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası 

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