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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otobüsün şase kısmına giren kedi kurtarıldı - ANKARA

Otobüsün şase kısmına giren kedi kurtarıldı - ANKARA

- Belediye otobüsünün ön şase kısmına giren kediyi kurtarma çalışmaları - İtfaiye ekiplerinin kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için mücadelesi - Otobüs yolcusu ile röportaj - Kedinin ıslak halde kurtarılması - Kedinin etrafa şaşkınca bakması - EGO Genel Müdürlüğü Dış Arıza ekibi görevlisi Ömer Kostak'ın konuşması - Kedinin kurulanmasıANKARA (AA) - Başkentte belediye otobüsünün ön şase kısmına giren kediyi kurtarmak için vatandaşlar, polis, belediye ve itfaiye ekipleri seferber oldu.Akay Tüneli'nin İsmet İnönü Bulvarı'na açılan alt geçit çıkışında İzzet Şaha yönetimindeki 06 DC 7884 plakalı belediye otobüsü yol kenarında bir kediyi fark edince durdu.Bu arada kedinin arabanın altına girdiğinden şüphelen sürücü Şaha, araçtan inip altına baktı. Şaha, kedinin ön tekerin şase kısmına girdiğini fark etti.Kediyi kurtarmak isteyen sürücü Şaha ve vatandaşlar bir süre çaba sarfetti, sonuç alamayınca da itfaiye ekiplerine haber verdi.İtfaiye ekipleri yaklaşık iki saat kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için mücadele etti. Kedinin kendiliğinden çıkması için cep telefonundan kedi sesi dinleten ekipler bundan da sonuç alamayınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yardım istedi.Belediye ekipleri otobüsün altına girerek şase kısmına sıkışan kediyi kurtardı. Olayın şaşkınlığını yaşayan kediye acil tedavi uygulayan ekipler, kediyi veterinere götürdü.Kurtarma çalışması nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Olay nedeniyle otobüsteki vatandaşlar ise başka bir belediye otobüsüyle yolculuklarına devam etti.Sürücü Şaha, yol kenarındaki kediye zarar vermemek için otobüsü yavaşlattığını ardından kedinin otobüsün altına kaçtığını belirterek, yavru kediyi kurtarmak için yoğun bir mücadele sergilediklerini anlattı.EGO Genel Müdürlüğü Dış Arıza ekibi görevlisi Ömer Kostak, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ancak otobüsün ön şase kısmına sıkışan kediyi kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Polis Belediye Otobüsü Yavru Kedi Cep Telefonu 

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