Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Otobüsün çarptığı yaya öldü - ADANA

Otobüsün çarptığı yaya öldü - ADANA

- Hayatını kaybeden yayanın cesedinden görüntü - Sağlık görevlilerinin müdahalesi - Kaza yerinden görüntü - Yayaya çarpan otobüsten görüntü - Polis ekiplerinden görüntülerADANA (AA) - Adana 'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Kemal Ç. yönetimindeki 27 BPT 74 plakalı otobüs, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Ceset, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Otobüs sürücüsü Kemal Ç. gözaltına alındı.

Polis İncirlik 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı