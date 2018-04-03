Otobüsün çaptığı çocuk ağır yaralandı

-yanındaki bir diğer küçük çocuğuyla sağlık ekiplerinin arkasından koşan annesi

-hastanedeki ambulans

-hastane görüntüleri



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da annesiyle birlikte yolda yürürken otobüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre annesiyle birlikte yolda yürüyen 8 yaşındaki Mahmut D.’ye sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otobüs çarptı. Küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen küçük çocuk yoğun bakıma alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ)

