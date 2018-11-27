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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı, kendisini görüntüleyen sürücüye 'Bana da yolla' dedi...Tehlikeli yolculuk kamerada

Otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı, kendisini görüntüleyen sürücüye 'Bana da yolla' dedi...Tehlikeli yolculuk kamerada

-cep telefonu-

Gezin Kamera Halk Otobüsü Diyalog Cep Telefonu 

-Çocukların tehlikeli yolculuğu
-halk otobüsüne tutunmaları
-şoförle girdiği diyaloglar
-çocuğun sürücüyü kendi cep teliyle çekmesi

( ANTALYA -ÖZEL) Otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı, kendisini görüntüleyen sürücüye "Bana da yolla" dedi.
..Tehlikeli yolculuk kamerada- Antalya’nın işlek caddelerinden birinde patenle yolculuk yapan gençlerin, sürücülerle yaşadığı anlar ve diyaloglar bu kadarına pes dedirtti - Kendilerini çeken sürücülere ‘bana da yolla’ dediler ANTALYA

- Antalya’da işlek bir caddede yaşları 10 ila 15 arasında değişen çocukların tehlikeli paten yolculuğu kameralara yansıdı. Araçların arasında gezinen, halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen çocuklardan bazılarının kendilerini görüntüleyen sürücülere ‘bana da yolla’ şeklinde karşılık vermesi ve sürücüleri de kendi cep telefonuyla çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddessi’nde araçların arasında gezinen ve bir halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli çocuklar, tehlike oluşturdu. Sürücülerden bazılarının, uyarılarda bulunmasına rağmen çocukların aldırış etmediği, tam aksine kendilerini cep telefonuyla çeken sürücülere ‘bana da yolla’ dediği gözlendi. Yine çocuklardan birisinin halk otobüsüne tutunduğu sırada kendisini çeken sürücüye yaptığı hareket de bu kadarına pes dedirtti. Arkasından gelen otomobile doğru dönen çocuk, kendisini çeken sürücüyü de cep telefonuyla çekti.
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