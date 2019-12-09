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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada İzle

Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada İzle

Patenli gençler otobüsün arkasında gitmesi

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Sahil Yolu Kamera Halk Otobüsü Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Pendik’te özel halk otobüsünün arkasına takılan patenli 3 genç, adeta faciaya davetiye çıkardı. Otobüsün arkasına takılan gençler uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Pendik sahil yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, patenli 3 genç özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Sorumsuz gençler bu davranış ile hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğuna tanık olan diğer sürücüler kısa süreli şok yaşadı. Patenli gençler uzunca bir süre daha tehlikeli yolculuklarına devam etti. Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli 3 genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyor.
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