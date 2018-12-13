Otobüsün altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

-otobüsün araca çarpması

-sürücünün otobüsün altından kurtarılması



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de sabah saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle kayan otobüsten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, otobüsün altında kalarak ezilmekten son anda kurtuldu. Sabah saatlerinde Eskişehir Bağları mevkiinde meydana gelen olayda, yaşanan buzlanma nedeniyle bir araç kayarak kaldırıma çarptı. Sürücü aracını kurtarmaya çalışırken buz tutan yolda fren yapmasına rağmen kayan halk otobüsü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünün önüne düşen araç sürücüsü ezilmekten vatandaşların yardımı ile kurtuldu. Dehşete düşüren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

