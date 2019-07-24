Otobüsü sollamak isteyen motosikletli gencin kazası kamerada İzle

-Gencin motosikletle seyretmesi

-Otobüsü sollamak istemesi

-Refüje çıkarak levhalara çarpması

-Takla atarak yere savrulması

-Vatandaşların gelmesi

-Motosikleti kaldırması

-Gencin yerden kalması

-Yaşananlar

-Gencin ayrılması



( İSTANBUL -ÖZEL)- Gaziosmanpaşa’da hatalı sollama yapan motosikletli genç refüje girerek takla attı İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde seyreden motosikletli genç, belediye otobüsünü sollamak istediği esnada refüje girerek takla attı. Yere savrularak hafif şekilde yaralanan gencin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar kask kamerasına yansıdı. Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden gezinti için çıkarak 34 BRN 698 plakalı motosikletine binen Tayip Ö., cadde üzerinde seyretmeye başladı.

Genç sürücü bir süre sonra yavaş bir şekilde seyreden belediye otobüsü sollamak için hızlandı. Ters istikametten sollama yapmak isteyen genç, otobüsü geçecek aralığı bulamayınca refüje çıktı. Trafik levhasına çarpan genç takla atarak yere savruldu. Kaza sonucu motosikletli genç hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak gencin yanına geldi. Gencin motosikletini kaldırmasında yardımcı olan vatandaşlar durumunun nasıl olduğunu sordu. İyi olduğunu belirten genç, maddi hasar gören motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

