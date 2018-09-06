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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otobüsü durdurup görme engelli vatandaşı yolun karşısına geçirdi

Otobüsü durdurup görme engelli vatandaşı yolun karşısına geçirdi

hareket halindeki otobüs

Görme Engelli Vatandaş Toplu Taşıma Aracı Engelli Sürücü Engelli Vatandaş Otobüs Şoförü 

-otobüsün durması
-şoförün kapıyı açması
-görme engelli vatandaşla konuşması
-otobüsten inmesi
-engelli vatandaşı karşıya geçirmesi
-otobüsa binip tekrar yoluna devam etmesi

( ANTALYA - TOPLU)- Antalya'da şoförün görme engelli vatandaş hassasiyeti ANTALYA

- Antalya'da bir otobüs şoförü, hareket halindeyken yol kenarında gördüğü görme engelli bir vatandaşı , otobüsü durdurup yolun karşısına geçirdi.Şoförün bu hareketi, otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay dün sabah saatlerinde Kızıltoprak mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yusuf Uzun idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma aracı, hareket halindeyken yol kenarında bekleyen ve elinde baston bulunan görme engelli sürücü şoförün dikkatini çekti. Hemen aracı durdurup kapıyı açan ve görme engelli vatandaşa " karşıya mı geçmek istiyorsun" diye soran şoför " evet" cevabını alınca aracından inip görme engelli vatandaşı yolun karşısına geçirdi. Şoför engelli vatandaşı bıraktıktan sonra aracına binip yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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