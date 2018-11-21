Otobüsteki yolcu kazayla ateş alan zırhlı aracın silahıyla vuruldu

-yakınlarından görüntüler

-vali ile emniyet müdürünün gelişi

-valinin baba ile konuşması, elini tutması

-valinin yetkililerden bilgi alması

-yakınları ile röportaj

-cenaze aracının gidişi

-morgdan genel görüntüler

-şahsın fotoğrafı



( ŞANLIURFA ) - Zırhlı aracın silahından çıkan mermi otobüsteki yolcunun ölümüne neden oldu ŞANLIURFA



- Hasta olan kardeşini otobüsle Diyarbakır’dan Adana’ya götüren yolcu, Şanlıurfa’daki polis uygulama noktasında zırhlı aracın silahının ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu Birecik ilçesi yakınında bulunan polis uygulama noktasında yaşandı. Sedat Polat (32), gözlerinden rahatsız olan kardeşi Vedat Polat’ı Adana’daki hastaneye götürmek için Diyarbakır’dan otobüse bindi. Sedat Polat’ın kardeşiyle birlikte yolculuk ettiği otobüs, Birecik ilçesi yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Polis memurları otobüste kimlik sorgulaması yaptığı sırada iddiaya göre uygulama noktasındaki zırhlı aracın üstündeki silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, ön koltukta oturan Sedat Polat’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vali acılı babanın elini bir an olsun bırakmadı Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna Kaldırıldı. Olayı duyan şahsın yakınları da Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, acılı aileyi morgun önünde yalnız bırakmadı. Baba Hüseyin Polat ile görüşerek başsağlığı dileyen Vali Erin, tüm cenaze işlemlerinin valilik tarafından yapılacağını söyledi.



Acılı baba Hüseyin Polat’ın elini tutan Vali Erin, Adli Tıp Kurumu görevlilerinden bilgi aldı. Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Polat’ın yakınları ise olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait araçla defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

