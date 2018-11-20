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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otobüsteki uyuşturucu peynir bidonundan çıktı

Otobüsteki uyuşturucu peynir bidonundan çıktı

Narkotik köpeğinin peynir bidonunu koklaması

Uyuşturucu Narkotik Yolcu Otobüsü 

-Köpeğin tepki vermesi
-Bidon içindeki uyuşturucu
-Uyuşturucuların görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş halde 1 kilo 800 gram toz esrar elegeçirildi. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden getirilen uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsü takibe aldı. Yolcu otobüsünü Mersin girişinde durdurarak narkotik köpeği vasıtasıyla arama yapan ekipler, peynir bidonuna gizlenmiş halde 1 kilo 800 gram toz esrar elegeçirdi. Olayla ilgili otobüsteki yolcu ile birlikte devam eden çalışmada 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (HSK-
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