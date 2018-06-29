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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otobüste 'yüksek sesle konuşma' tartışmasındaki ölüm - KOCAELİ

Otobüste 'yüksek sesle konuşma' tartışmasındaki ölüm - KOCAELİ

Otobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasındaki ölüm - KOCAELİ - Otobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasındaki ölüm - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiOtobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasındaki ölüm - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde otobüs şoförünün ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, otobüste yaşanan tartışma ve arbede sırasında fenalaşan otobüs şoförünün ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, 121 No'lu İzmit Yahya Kaptan - Derince Sopalı hattında sefer yapan 41 J 0495 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Göncü'nün (37) otobüste yaşanan tartışmada fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan S.B'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, "taksirle ölüme neden olduğu" gerekçesiyle Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.Şüpheli S.B'nin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, sadece bir tartışma yaşandığını ve Göncü'nün kendisine vurmak istediği sırada fenalaştığını iddia ettiği belirtildi.Bu arada inşaatlarda işçi olarak çalışan S.B'nin uyuşturucu ticareti yapmak ve cinsel saldırı suçlarından da kaydının bulunduğu öğrenildi.Öte yandan Göncü'nün daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve zayıflamak için mide ameliyatı olduğu belirtildi. - Olayın geçmişiİzmit Yahya Kaptan - Derince Sopalı hattında sefer yapan 41 J 0495 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Göncü (37) ile bazı yolcular, dün Bekirdere Kanalboyu durağından otobüse binen S.B'yi (24) yüksek sesle telefonda konuştuğu için uyarmış, uyarıları dinlemeyen ve buna tepki gösteren S.B. ile sürücü ve diğer yolcular arasında çıkan tartışma sırasında fenalaşan Göncü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Tartışma, araçtaki güvenlik kamerasına yansımış, olay yerinden kaçan S.B. Çınarlı Mahallesi'ndeki polis amirliğine dün teslim olmuştu.

Uyuşturucu Ticareti Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü Mide Ameliyatı 

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