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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüste yolcuların yumruk yumruğa kavgası kamerada Haberi

Otobüste yolcuların yumruk yumruğa kavgası kamerada Haberi

Otobüs kamerası

Polis Bild Kamera Halk Otobüsü 

-kavga görüntüleri

( ADIYAMAN )- Çocuklar, yolcular arasındaki kavgada korku dolu anlar yaşadı ADIYAMAN

- Adıyaman’da belediye halk otobüsünde yolcular yumruk yumruğa birbirine girdi. Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen belediye halk otobüsüne binen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ulaşım kartı olmadığını söyleyerek sürücüden kart basmasını istedi. Sürücü başka bir yolcudan kart almasını istedi. Şahıs sürücüyle sözlü tartışmaya girdi. Daha sonra diğer yolculardan bir kişi sürücünün haklı olduğunu söyleyince, bu kez şahıs o yolcuyla tartıştı. Sözlü tartışma büyüyünce araya diğer yolcular girdi. Tartışan iki yolcunun sözlü tartışması yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Otobüs içerisinde bulunan çocukların korkulu gözlerle izlediği kavgadan anne çocuklarını uzaklaştırdı. Diğer yolcuların araya girdiği kavganın ayrılmasından sonra sürücü polisi arayarak durumu bildirdi. Sürücü polisi ararken, kavga eden yolcu sürücüyü polisi aramaması konusunda tehdit etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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