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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Otobüste yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması Haberi

Otobüste yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması Haberi

Şoför ile yolcunun konuşmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Dövme Cep Telefonu Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi 


- Esenyurt’ta E-5 üzerinde bir otobüs şoförü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma karakolda bitti. Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğlen saatlerinde E-5 karayolu Esenyurt-Hadımköy hattında çalışan bir otobüs içerisinde yaşandı. İddiaya göre otobüsün arızası üzerine sürücü M.G. yolcuların tahliyesini istedi. Bu sırada yolculardan üniversite öğrencisi D.E. ise kulağında kulaklık olduğu gerekçesi ile söyleneni duymadı. D.E. ve şoför arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine D.E. şoför M.G’nin kendisine hakaret ettiğini gerekçe göstererek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karşılıklı şikayette bulundukları öğrenilen tarafları karakola götürerek ifadelerini aldı. Olayla ilgili M.G’nin cep telefonu ile kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şoför M.G’ nin üniversite öğrencisi D.G’YE araçtan inmesi gerektiğini ve aracı tamirciye götürmesi gerektiğini söylediği duyuluyor. Görüntülerin devamında ise üniversite öğrencisi D.G ’nin “üzerime yürüdün beni dövmeye kalktın” dediği duyuluyor. Konu yargıya intikal etti. (MD-EG-
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