Otobüste taciz kavgası kamerada Haberi

-Gözaltına alınan şahıs



( İSTANBUL )- Taciz olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı İSTANBUL



- Ataşehir'de yolcu otobüsünde yaşanan 1 kişinin yaralandığı taciz kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde bir yolcu otobüsünde kadın yolcuya yönelik taciz yaşanmış, olayın ardından çıkan kavgada ise bir kişi yaralanmıştı. Tacizde bulunduğu belirtilen ve yolcularla kavga eden 2 zanlı ise kayıplara karışmıştı. Otobüste taciz kavgasının kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı yolcularla kavga ediyor. Otobüsün dışına taşan kavgada zanlılar bir kişiyi yere yatırarak dövüyor. Zanlılar diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine ise olay yerinden koşarak kaçıyor. Taciz iddiaları ile ilgili harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, otobüste bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek zanlıların kimliğini tespit etti. Zanlılar ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete ifadeleri alınan F.K(17) ve F.M (17) adliyeye sevk edildi. F.K'nın 24 ayrı suçtan F.M'nin 2 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. (ME-ÖFA

