Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Otobüste taciz kavgası kamerada

Otobüste taciz kavgası kamerada

Otobüs taciz cep telefonu kamerası

Akalan Kamera Yolcu Otobüsü Harekete Geç Cep Telefonu 

-Gözaltına alınan şahıs

( İSTANBUL )- Taciz olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı İSTANBUL

- Ataşehir'de yolcu otobüsünde yaşanan 1 kişinin yaralandığı taciz kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde bir yolcu otobüsünde kadın yolcuya yönelik taciz yaşanmış, olayın ardından çıkan kavgada ise bir kişi yaralanmıştı. Tacizde bulunduğu belirtilen ve yolcularla kavga eden 2 zanlı ise kayıplara karışmıştı. Otobüste taciz kavgasının kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı yolcularla kavga ediyor. Otobüsün dışına taşan kavgada zanlılar bir kişiyi yere yatırarak dövüyor. Zanlılar diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine ise olay yerinden koşarak kaçıyor. Taciz iddiaları ile ilgili harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, otobüste bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek zanlıların kimliğini tespit etti. Zanlılar ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete ifadeleri alınan F.K(17) ve F.M (17) adliyeye sevk edildi. F.K'nın 24 ayrı suçtan F.M'nin 2 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. (ME-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Muğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar varMuğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı