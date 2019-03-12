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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Otobüste rahatsızlanan kadın şoför hastaneye kaldırıldı -Otobüs içi kamerası - ADANA

Otobüste rahatsızlanan kadın şoför hastaneye kaldırıldı -Otobüs içi kamerası - ADANA

- Rahatsızlanan bayan şoförün hastahaneye kaldırılması. - Yüreğir - Büyük Şehir Belediyesine ait otobüsOtobüste rahatsızlanan kadın şoför hastaneye kaldırıldı - Adana 'da, halk otobüsü şoförünün rahatsızlanması güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde halk otobüsü kullanan kadın şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Mithat Özhan Bulvarı'nda seyir halindeki otobüsün şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanarak otobüsü durdurdu.Şoförün rahatsızlandığını fark eden yolcular durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Dürdane Toprak'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.Toprak'ın rahatsızlanması, bazı yolcuların onunla ilgilenmesi ve sağlık ekiplerinin şoföre müdahalesi halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Kadın Şoför Sağlık Ekipleri 

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