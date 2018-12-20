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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otobüste ölen emekli şoför yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Otobüste ölen emekli şoför yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Yeğeni Yaşar röportaj

Cenaze Cenaze Aracı Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-Otobüs terminali detay
-Acil servis ve morg detay
-Otobüs firma yetkilisi Mehmet röp
-Ölen şahıs fotoğraf

( KAHRAMANMARAŞ ) - Karayoluyla memleketine geldi, cenazesi havayoluyla gidecek KAHRAMANMARAŞ

- Bursa’dan memleketi Kahramanmaraş’a gelen emekli otobüs şoförü Ahmet Darendelioğlu’nun (64) cenazesi yarın Bursa’da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak. Emekli şoför Ahmet Darendelioğlu, dün akşam Bursa’dan memleketi Kahramanmaraş’a gitmek için bindiği yolcu otobüsünde hayatını kaybetti.Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde öldüğü belirlenen Ahmet Darendelioğlu’nun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Ahmet Darendelioğlu’nun cenazesinin yarın sabah havayoluyla Bursa’ya gönderileceğini söyleyen yeğeni Yaşar Ayten , “Rahmetli Bursa’dan habersiz bize sürpriz yapmak için ziyarete gelmek istemiş. Kayseri Pınarbaşı ilçesi geçilince şoför arkadaş ile sohbet ediyorlar, kahve çay içiyorlar ve daha sonra uykuya dalıyor. Hatta horlamaya başlıyor ve şoför muavine diyor ki, ‘Şunu dürtte uyansın’ diyor. O da koluyla dokunuyor ve hırıltısını kesiyor. Daha sonra otobüs Kahramanmaraş otoparkına giriyor. Görevliler ‘Ahmet abi kalk geldik’ diyorlar. Cevap vermeyince sağlık ekiplerine bilgi veriliyor. Öldüğünü anlıyoruz. Cenazemiz yarın Bursa ilinde defnedeceğiz. Kendisi onuru ve şerefiyle uzun yıllar otobüs şoförlüğü de yaptı” dedi.
Vefat eden Darendelioğlu’nun otobüs içinde ne zaman vefat ettiğini bilmediklerini söyleyen otobüs firma yetkilisi Mehmet Tekinşen ise, “Yolcumuz Bursa’dan Kahramanmaraş’a gelmekte olan otobüsümüze binmiştir. Kendisi, ‘Hiç kimseye rahatsızlık vermem’ demiş. Ve buraya geldiğinde şoförler bize, ‘Abi yolcumuz vefat etti.’ dedi.
Bizde o anda ambulansa falan haber verdik ve cenaze aracı gelip götürdü. Ancak yolcunun ne zaman vefat ettiğini falan bilmiyoruz” diye konuştu.

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