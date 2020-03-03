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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Otobüste öğrenciler ile görevlinin ‘fazla ücret’ tartışması kamerada

Otobüste öğrenciler ile görevlinin ‘fazla ücret’ tartışması kamerada

tartışma anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Para Cezası Yolcu Otobüsü Otobüs Firması Cep Telefonu Öğrenciler 


- Üsküdar Şile arasında sefer yapan, İBB ile anlaşmalı özel bir şirkete ait otobüste öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. Öğrenci, ödemesi gerekenden daha fazla ücret talep ettiğini belirterek görevliye aradaki farkı ödemeyi reddetti. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Üsküdar Şile arası sefer yapan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait yolcu otobüsünde öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. İddiaya göre öğrenciler, kendilerinden tarifede yazan 7,65 lira ücretten fazlasını talep ederek 11 lira isteyen otobüs personeline aradaki farkı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine görevli ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı.Öğrenciler, görevli hakkında şikayette bulundu. Öğrencilerden 7,65 lira olan öğrenci tarifesinden fazlasını talep eden otobüs firması personeline İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Özel Halk Otobüsü Yönergesine göre 3. maddeden 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.Öğrenci ile otobüs görevlisi arasında yaşanan ücret tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs personelinin öğrencilerle tartıştığı; personelin, fazla ücret ödemek istemeyen bir öğrenciyle kavga ettiği ve otobüsten inmesini istediği görülüyor.
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