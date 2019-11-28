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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdiler

Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdiler

Otobüsün güvenlik kamerası

Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-Şahsın koltukta baygın hali
-Yere düşmek üzereyken vatandaşın tutması
-Yaşanan panik

( ADIYAMAN ) Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiler... Panik anları kameraya yansıdı ADIYAMAN

- Adıyaman’da otobüste kalp krizi geçiren vatandaşı acil servise otobüs şoförü yetiştirdi. Adıyaman Belediyesi halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Erdal K. isimli vatandaş oturduğu koltukta fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve bayılan şahsı gören vatandaşlar 112 acil servisine bilgi verdi. Koltukta baygın şekilde duran şahıs koltuktan düşmek üzereyken yanındaki yolcu tarafından son anda tutularak hafif şekilde yere bırakıldı. Atatürk Bulvarı adliye binası önünde ilerleyen 02 FH 181 plakalı otobüsünün şoförü Zeynal Abidin Öztekin, diğer yolcularında uyarısıyla otobüsü hiç bir durakta durdurmadan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil servisine sürdü. Hasta vatandaş burada sağlık ekiplerine teslim edilirken, hasta şahsın hayatı kurtarıldı.
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