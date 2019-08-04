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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Otobüste çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

Otobüste çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazından görüntü

( TRABZON ) TRABZON

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Yolcu Otobüsü 


- Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsten çıkamayarak hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sibel Akkaya (56), memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Akkaya için ilçedeki Bahçekaya mahallesindeki Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Akkaya aile kabristanlığında toprağa verildi.

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