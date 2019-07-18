Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otobüste bulduğu 2 bin TL’yi şoföre böyle teslim etti

Otobüste bulduğu 2 bin TL’yi şoföre böyle teslim etti

Paranın düşürülme anı

Yaşlı Kadın Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası En Yaşlı Kadın Aybaşı 

-Paranın bulunma anı
-Paranın araç sürücüsüne teslimi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşlı kadının özel halk otobüsünde düşürdüğü 2 bin TL, başka bir kadın yolcu tarafından bulunarak araç şoförüne teslim edildi. Kaybolan para yaşlı kadına teslim edildi. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsüne binen yaşlı kadın yanında bulunan 2 bin TL’yi araçta düşürdü. Parayı düşürdüğünden habersiz kadın araçtan indi. Bu sırada araca binen başka bir kadın yerde gördüğü 2 bin TL’yi toplayarak araç sürücüsüne teslim etti. Parayı alan araç sürücüsü Kadir Alaybaşı bağlı olduğu Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi'ne parayı teslim ederek paranın sahibine ulaşmasını sağladı. Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı İsa Elkatmış, kaybolan paranın sahibi yaşlı kadını bularak parayı teslim etti. Araç sürücüsüne ödül verdi Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı İsa Elkatmış, “Parayı şoförümüze teslim eden hanım kardeşimize ulaşamadık. Kaybeden teyzemiz ile kendisini buluşturmak istemiştik. Fakat parayı kaybeden teyzemize ulaşarak parayı kendisine teslim ettik. Kendisi araç sürücümüze de ufak bir ödül verdi. Çok memnun kalarak teşekkür etti” dedi.
Kadının bulduğu parayı sürücüye teslim etmesi kameralara yansıdı Paranın bulunduğu ve araç sürücüsüne teslim edildiği anlar ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otobüs içinde yerde parayı bulan kadın, eline aldığı parayı sürücüye verdiği görünüyor.
İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı