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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüsleri yolda kalan sporcu kafilesi, Karayollarının müdahalesiyle kamp merkezi ulaştı - SİVAS

Otobüsleri yolda kalan sporcu kafilesi, Karayollarının müdahalesiyle kamp merkezi ulaştı - SİVAS

- Karlı yol - Yol açma çalışmaları - Yolda kalan otobüs - Otobüsün yavaşça ilerlemesi - Otobüsün fotoğraflarıOtobüsleri yolda kalan sporcu kafilesi, Karayollarının müdahalesiyle kamp merkezi ulaştıSİVAS (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor'un teknik heyetini ve futbolcuları taşıyan otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamp merkezine güçlükle ulaşabildi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyespor kafilesi, devre arası kamp çalışmaları için dün otobüsle Antalya'ya hareket etti.Teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu otobüs, Konya - Antalya kara yolu Alacabel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.Karayolları ekibinin yolu açmasının ardından kafileyi taşıyan otobüsle diğer araçlar yollarına devam etti.

Devre Arası Bild Kar Yağışı 

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