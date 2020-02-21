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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Otobüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü toprağa verildi

Otobüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü toprağa verildi

Cenazeden görüntü

Jandarma Cenaze Halk Otobüsü Cenaze Namazı Trol 

-Cenazenin kaldırılması
-Detaylar
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün gece saatlerinde halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 30 yaşındaki sürücü son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kandıra ilçesi Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orçun Soğuksu (30) yönetimindeki 41 RS 004 plakalı otomobil, 41 BR 213 plakalı halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Orçun Soğuksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Kandıra M. Kazaım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Soğuksu’nun cenazesi, İzmit Fevziye Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında İzmit Kent Mezarlığına defnedildi.
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