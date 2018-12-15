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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüs yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa böyle çarptı İzle

Otobüs yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa böyle çarptı İzle

Güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Trafik Kazası Kamera Halk Otobüsü 

-kaza anı

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 38 AB 350 plakalı otobüs seyir halindeyken koşarak yolun karşısına geçmek isteyen ve kayıtlara 3 yaşında olarak geçen H.A.’ya çarptı. Durumu gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.A.’yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırırdı. H.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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