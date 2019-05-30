Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otobüs yolcularına 'emniyet kemeri' denetimi - ÇORUM

Otobüs yolcularına 'emniyet kemeri' denetimi - ÇORUM

Otobüs yolcularına "emniyet kemeri" denetimi - ÇORUM - Terminalden görüntü - Şoförlerin alkol muayenesi - Otobüs içi denetim - Yolculardan Beyza Kara'nın açıklamasıOtobüs yolcularına "emniyet kemeri" denetimi - Çorum 'da yaklaşan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik polisleri, otobüsle şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlara yönelik emniyet kemeri denetimi yaptıÇORUM (AA) - Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından Çorum 'da, Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara yönelik denetimler başladı.
Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun ve Komiser Bünyamin Demir, otobüs terminalinde seyahat firmalarının yöneticileriyle bir araya gelerek, alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Ekipler, terminale uğrayan otobüslerin şoförlerine uymaları gereken trafik kurallarını hatırlattı.Şoförlerin alkol testinden geçirildiği denetimlerde emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılan yolculardan, sürücülerin kural ihlali yapması durumunda 155'e ihbarda bulunmaları istendi.Trafik Şube Müdürü Dursun, denetim yaptığı otobüste, yolcuları seyahat süresince emniyet kemerini çıkarmamaları konusunda uyardı.Meydana gelen otobüs kazalarında emniyet kemeri takanların kurtulduğunu, takmayanların ise otobüs içerisinde savrulmadan dolayı hayatını kaybettiğini gözlemlediklerini belirten Dursun, sürücüleri yolcuların tamamının kemer taktığından emin olduktan sonra kontak açmaları konusunda uyardı.Otobüs yolcularından Beyza Kara ise son yıllarda trafikteki denetimlerin artmasından dolayı kendini güvende hissettiğini söyledi.

Bayram tatilleri döneminde trafik yoğunluğunun artmasına karşın denetimler sayesinde trafiğin daha düzgün ilerlediğini dile getiren Kara, "Denetimler sayesinde trafik kazalarının azaldığını görüyoruz. Denetimler devam etmeli. Kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanmalı." diye konuştu.

Otobüs Terminali Trafik Kuralları Trafik Yoğunluğu Alkol Muayenesi Şehirler Arası Yolculuk 

İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı