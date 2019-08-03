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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi İzle

Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi İzle

ARŞİV GÖRÜNTÜ

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Akkale Otobüs Yangını 


- Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal Mahallesi'nde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi. Balıkesir’de 2 Ağustos Cuma günü meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Fatma Kızılgöz (81-Sivas) İlhan Adalı (71-Çanakkale), Huzeyfe Yavuz Şaban (5-Bursa-Osmangazi), Sibel Akkaya (56-Trabzon), Özlem Yılmaz (17-Bursa-Kestel) olduğu tespit edildi.
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