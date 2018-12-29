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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüs terminaline operasyon - OSMANİYE

Otobüs terminaline operasyon - OSMANİYE

- Terminal binasının drone görüntüsü - İşyerlerinde arama yapılması - Aramalarda tabanca bulunması - Ekiplerin terminalden ayrılmasının drone görüntüsüOSMANİYE (AA) - Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki iş yerlerine ve bilet yazıhanelerine yönelik drone destekli operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda pala, bıçak ve muşta ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce terminal binası önünde yaşanan ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak otogardaki iş yerleri ve bilet yazıhanelerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polisleri ve zırhlı araçların da katıldığı operasyonda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, pala, bıçak ve muştanın yanı sıra 260 gram esrar ele geçirildi.Terminalin çevresinin "drone"la kontrol edildiği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı, bazı iş yeri sahiplerine adli ve idari işlem uygulandı.

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