Otobüs sürücüsünün öldüğü kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi

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( KOCAELİ -HD)- Sürücüyü darp etmediğini söyleyen şüpheli darp edildiğini iddia etti- Evde dinlenirken sürücünün öldüğünü öğrenince teslim oldu KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otobüs sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından kaçan şahıs adliyeye sevk edildi. Dün öğlen saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde 121 Nolu özel halk otobüsünde meydana gelen ve sürücünün öldüğü kavgaya karışan Serhat B. (24) adliyeye sevk edildi. Kavga sonrasında otobüsten inen Serhat B.’nin eve gittiği, sürücünün öldüğünü arkadaşlarından öğrendikten sonra Derince Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Uyuşturucu satıcılığı ve taciz suçlarından sabıkası olan, uyuşturucu davasından yargılanmasının devam ettiği öğrenilen Serhat B., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Serhat B. sorgusunda, sürücüyü darp etmediğini aksine kendisinin darp edildiğini söylediği ortaya çıktı.

