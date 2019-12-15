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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Otobüs şoförünün duyarlılığı alkış topladı...Aracını durdurup yaralıyı kediye müdahale eti

Otobüs şoförünün duyarlılığı alkış topladı...Aracını durdurup yaralıyı kediye müdahale eti

Araç kamerasından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Kamera Yavru Kedi 


- Başkent'te Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şoförü yaralı yavru kediyi hayata bağladı. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Gimat Köprülü Alt Geçidi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şoförü yolun kenarında bulunan yaralı kediyi görünce hemen durdu. Otobüsten inerek yavru kediyi alan şoför yaralarını temizledi. Şoför kediyi temizledikten sonra su vererek hayatta kalmasını sağladı.
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