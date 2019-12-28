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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı - MERSİN

Otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı - MERSİN

- Otobüs şoförünün darbedilmes - Araç içi kamerası görüntüleri Mersin 'de otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde, otobüs şoförünün 3 kişi tarafından darbedildiği anlar, araç içi kamerasınca görüntülendi.Bahçe Mahallesi'nde, Harun Özer'in (38) kullandığı otobüs, başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle, manevra yaptığı anda yoldaki bir kadının eline çarptı.Elindeki cep telefonu düşen kadın, Özer'e tepki gösterdikten sonra ayrıldı. Daha sonra, son durağa gelerek otobüse binen 3 kişi, Özer'e saldırdı. Cep telefonu düşen kadının yakınları olduğu öğrenilen 3 kişi, Özer'i darbettikten sonra kaçtı.Sürücü Özer'in şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu arada, Özer'in darbedildiği anlar otobüsteki kameralara yansıdı.

Araç Kamerası Akalan Cep Telefonu Otobüs Şoförü Araç İçi Kamera 

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