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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Otobüs şoförünün çabası hayatını kurtardı... Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren genç yere böyle yığıldı

Otobüs şoförünün çabası hayatını kurtardı... Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren genç yere böyle yığıldı

Sivas'ta yolcu otobüsünde yaşanan o anların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler

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-Ayakta yolculuk yapan şahsın biranda yere yığılması
-Yaşanan panik
-Şoförün hızla hastaneye hareket etmesi
-Sivas Özal Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arsalan, röp

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetişirdi. Sivas'ta, Aydoğan Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy yolcu otobüsüne binen vatandaşın fenalaştığını görerek zaman geçirmeden hastaneye hareket etti. Özel Medicana Hastanesine kısa sürede yetiştirilen genç tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan gencin biranda fenalaşarak baygınlık geçirmesi yer aldı. Yaklaşık 7 dakikada hastaneye yetiştirilen gencin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sivas Özal Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arsalan, özel halk otobüsü şoförünün yaptığı davranışın takdire şayen olduğunu belirterek en kısa sürede ödüllendireceklerini kaydetti.
(Nİ
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