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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket güvenlik kamerasında Haberi

Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket güvenlik kamerasında Haberi

Şoförün çocuklarla inmesi

Kamera Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Osmanpaşa Kışla 

-Çocukları karşuya getirmeleri

( İSTANBUL )- Yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuklu kadına yardım etti İSTANBUL

- 4 Çocuklu bir kadına karşıdan karşıya geçmek için yardım eden özel halk otobüsü şoförünün alkışlanacak hareketi güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul’da özel halk otobüsü şoförlüğü Yapan Tekin Gürler, Gaziosmanpaşa’da otobüsten inen bir kadını 4 çocuğu ile karşıdan karşıya geçmek istediğini görünce, takdir edilecek bir görüntüye imza attı. Duyarlı şoför otobüsten inerek, 4 çocuklu kadına karşıya geçmeleri için yardım etti. Gürler’in şoför koltuğundan inip kadına yardım ettiği o anlar ise güvenlik kamerasından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün durduktan sonra şoförün kadının çocuklarının elinden tutarak indikleri görülüyor. Ardından yolun karşına da el ele beraber geçtikleri kameralara yansıyor. (AFS-HB-
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