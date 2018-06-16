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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı Haberi

Otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı Haberi

Yolcuların telefon kamerasında yakalanan şoför

( GAZİANTEP ) Otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı GAZİANTEP

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- Seyir halindeki Otobüs şoförü bir eliyle direksiyon sallarken diğer eliyle de cep telefonundan internete facebok’ta takılarak kazaya davetiye çıkardı. Özel bir otobüs firmasında çalışan şoför, bir yandan aracı sürerken diğer yandan da cep telefonundan internette sörf yaptı. Taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan otobüs şoförü kazaya davetiye çıkardı. Şoförün bu hareketini gören yolcular ise, cep telefonu kameralarından olayı saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde şoför hem gece hem de gündüz telefonu elinden bırakmıyor.
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